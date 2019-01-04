"المبادرة" تستنكر اقتحام مقر تلفزيون فلسطين وتدمير محتوياته

رام الله- وطن: استنكرت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، قيام مجموعة من الأشخاص، صباح اليوم الجمعة، باقتحام مقر تلفزيون فلسطين في غزة وتدمير معداته.

وأكدت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية ان هذا العمل المستنكر يترافق مع تزايد حالة التراشق الإعلامي في الساحة الفلسطينية، والتعدي على الحريات العامة والتي تفاقمت في الايام الاخيرة.

وطالبت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية الجهات المسئولة في قطاع غزة بملاحقة الجناة والكشف عنهم وتقديمهم للعدالة.