"TweetYourThobe".. نساء يرتدين الثوب الفلسطيني دعمًا لطليب

وطن: انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، الوسم TweetYourThobe# تأييداً للنائبة وعضو مجلس الكونجرس الأميركية الفلسطينية رشيدة طليب، التي أدت القسم في البرلمان مرتدية الثوب الفلسطيني الأصيل ذو التطريز الأحمر.

وظهرت رشيد في صور ومقاطع فيديو وهي سعيدة جدا وفخورة في الكونغرس، وكانت قد نشرت في وقت سابق صورًا لها على حسابها في منصة "إنستغرام" وهي ترتدي هذا الثوب وقالت إنها سترتديه يوم الإدلاء بالقسم.

وننشرت الفتيات الفلسطينيات صورًا لهن وهن يرتدين الثوب الفلسطيني، الذي يعتبر تعبيرًا لدعمهن للنائبة طليب، وتمسكهن بأصولهن وهويتهن الفلسطينية.