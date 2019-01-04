نقابة المحامين لـوطن: نستنكر الاعتداء على تلفزيون فلسطين في غزة ونطالب بمحاكمة الفاعلين

رام الله- وطن: استنكر عضو نقابة المحامين أمجد الشلة، الاعتداء الذي نفذه مجهولين على مكتب تلفزيون فلسطين في مدينة غزة، صباح اليوم الجمعة.

وأكد الشلة خلال حديثه لـ وطن أن حرية الاعلام والرأي والتعبير مكفولة بالدستور والقانون الأساسي الفلسطيني، كما أن كافة الاتفاقيات الدولية أكدت على هذا الحق.

واعتبر أن الاعتداء على تلفزيون فلسطين في غزة هو اعتداء على كافة الشعب الفلسطيني والدولة الفلسطينية، كونه يحمل اسم فلسطين.

وطالب الشلة باسم نقابة المحامين تقديم الفاعلين للعدالة، واتخاذ المقتضى القانوني بحقهم وتحقيق الردع.

وشدد على أن هذا الفعل ناجم عن "عصابات خارجة عن القانون" ولا يصب في مصلحة الوحدة الوطنية ويكرس الانقسام.

وأضاف: حرية الاعلام حق مكفول، كما وأن المؤسسات الاعلامية محمية بموجب المقتضيات القانونية.

وكان مجهولون اعتدوا صباح اليوم على مكتب تلفزيون فلسطين في غزة، ودمروا محتوياته.