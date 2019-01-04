غزة: 6 اصابات بجروح جراء قمع الاحتلال لمسيرة "مقاومة التطبيع"

وطن: أصيب 6 مواطنين بجراح متفاوتة، اليوم، الجمعة، شرقيّ قطاع غزّة، جراء قمع الاحتلال الإسرائيلي لمسيرات الأسبوع الحادي والأربعين من "مسيرات العودة الكبرى"، التي تحمل اليوم اسم "مقاومة التطبيع".

ودعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة أهالي القطاع، الأسبوع الجاري، للمشاركة في فعاليات اليوم، "رفضًا لجريمة التطبيع وتأكيدًا لخيار المقاطعة الشاملة للكيان الصهيونيّ".

ويشارك الفلسطينيون منذ الـثلاثين من آذار/ مارس الماضي، في مسيرات سلمية، قرب السياج الفاصل بين قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948؛ للمطالبة بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم التي هُجروا منها في 1948 وكسر الحصار عن غزة.

واستشهد منذ انطلاق مسيرات العودة أكثر من مائتين وخمسين غزيًا برصاص الاحتلال الإسرائيلي، وأصيب الآلاف.