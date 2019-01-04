‎إصابات بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم

وطن: أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق عقب قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة قرية كفر قدوم، شرق محافظة قلقيلية السلمية الأسبوعية المناهضة للاستيطان، والتي خرجت احياء للذكرى الرابعة والخمسين لانطلاقة حركة فتح، اليوم الجمعة.

وقال منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية واعتلت أسطح المنازل، وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، ما أدى لإصابة العشرات بالاختناق، مشيرا الى ان قوات الاحتلال اقتحمت منزل المواطن عبد الرزاق عامر واحتجزت عائلته في غرفة وفتشت محتويات المنزل.

‎من جانبه، اكد رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف دعم توجهات القيادة الفلسطينية في مساعيها الرامية لافشال صفقة القرن وكل المؤامرات التي تستهدف المشروع الوطني والقضية الفلسطينية

وطالب عساف، خلال مشاركته في المسيرة، بتصعيد المقاومة الشعبية لتحقيق امال شعبنا وتطلعاته في الاستقلال، مشيدا بتضحيات الشهداء والاسرى والجرحى، موضحا ان نموذج كفر قدوم الذي صمد طيلة 7 سنوات رغم التصعيد، يستحق ان يكون مثالا يحتذى في كل المواقع.