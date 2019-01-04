الجمعة القادمة من مسيرة العودة تحت عنوان "صمودنا سيكسر الحصار"

وطن: أطلقت الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار اسم الجمعة الـ 42 القادمة جمعة "صمودنا سيكسر الحصار" تأكيداً على استمرار معركة المواجهة مع الاحتلال، ولتكن مناسبة لإسناد الأسرى البواسل.

وأكدت الهيئة على الحاجة الملحة لمواجهة التحديات التي تعصف بقضيتنا، من خلال الوحدة الوطنية، بعيداً عن المس بأرزاق الناس ورواتبهم في سابقة لم يشهدها التاريخ بين أبناء الشعب الواحد.

وطالبت الهيئة الشقيقة مصر بالتدخل العاجل من أجل استئناف جهود المصالحة، ووقف كل إجراءات التصعيد التي لا تخدم إلا الاحتلال.