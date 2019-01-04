اصابة 6 من مسعفي الاغاثة الطبية جراء اعتداء الاحتلال عليهم في غزة

رام الله - وطن: ادان الدكتور مصطفى البرغوثي رئيس جمعية الاغاثة الطبية الفلسطينية اعتداء قوات الاحتلال على ستة من مسعفيها في مناطق مختلفة من قطاع غزة اثناء اسعافهم للجرحى في مسيرة العودة، بما في ذلك أحد مسعفيها محمد ابو كاشف اثناء اسعافه للجرحى في منطقة شرق جباليا.

وقال البرغوثي ان قوات الاحتلال تعمدت اطلاق قذيفة غاز بشكل مباشر على المسعف محمد ابوكاشف اثناء انهماكه في اسعاف الجرحى المصابين مما ادى الى جروح بالغة و كسر في يده اليسرى.

واضاف ان المسعفين الستة اصيبوا بالرصاص المعدني وبقنابل الغاز التي اطلقها الجيش الاسرائيلي.

و اشارت الاغاثة الطبية الى اصابة كل من المسعف مؤمن عبيد برصاص مطاطي في القدم، بالاضافة الى اصابة كل من المسعفة ندى اللحام بقنبلة غاز بالقدم والمسعف رافي شلدان بقنبلة غاز في الحوض والمسعف محمود الداعور واحمد حدايد بالاختناق نتيجة لاستنشاق الغاز.

وقال البرغوثي ان جيش الاحتلال يتعمد بالاضافة الى استخدام الرصاص الحي و المعدني ان يستعمل قنابل الغاز الحديدية كقذائف توجه بشكل مباشر نحو المسعفين و المتظاهرين العزل، و قد ادى هذا الاستخدام الى استشهاد العديد من الفلسطينيين في الضفة و القطاع.

وذكر البرغوثي بأن قوات الاحتلال قد تعمدت اصابت عشرات المسعفين بالرصاص و القذائف مما ادى الى استشهاد العديدين ومنهم المسعفة المتطوعة في جمعية الاغاثة الطبية الشهيدة رزان النجار.

وقالت الاغاثة الطبية ان المجتمع الدولي مطالب بمحاسبة فورية لإسرائيل على خروقاتها الاجرامية لحقوق الانسان و جرائمها ضد الطواقم الطبية.