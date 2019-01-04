الهيئة المستقلة لحقوق الانسان تدين الاعتداء على مقر تلفزيون فلسطين في غزة

وطن: ادانت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" حادثة الاعتداء التي قام بها مجهولون على مقر الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفلسطينية في مدينة غزة صباح اليوم الجمعة 4/1/2019، والعبث بمحتويات المكاتب، وتخريب استوديوهات البث ومعداتها.

واكدت الهيئة في بيان لها ان ما جرى اعتداء خطير على مؤسسة عامة ويمس بحرية العمل الصحافي، والحق في حرية الرأي والتعبير.

وقالت الهيئة أن هذا الاعتداء الخطير يستلزم سرعة قيام الأجهزة الأمنية في قطاع غزة بتحقيقاتها والكشف عن مقترفي هذه الجريمة، وتقديمهم للعدالة وفقا للقانون.

وشددت الهيئة على أن حرية الرأي والتعبير والعمل الصحافي يجب أن تكون مكفولة ومحمية، وأي مساس بها هو انتهاك ومخالفة للقانون.