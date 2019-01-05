"هواوي" تعاقب موظفين استخدما "آي فون" للمعايدة بـ2019

وطن- وكالات: عاقبت مجموعة "هواوي" الصينية العملاقة في مجال الاتصالات اثنين من موظفيها بعد نشر معايدة بالسنة الجديدة عبر الحساب الرسمي للشركة على "تويتر" باستخدام هاتف "آي فون" من تصنيع منافستها "آبل"، على ما أظهرت مذكرة داخلية.

وقد أطاحت "هواوي" بـ"آبل" العام الماضي محتلة المركز الثاني على قائمة أكثر الشركات بيعا للهواتف الذكية عالميا خلف "سامسونغ".

غير أن الشركة الصينية العملاقة ارتكبت هفوة في يوم رأس السنة إذ نشرت عبر حسابها الرسمي على "تويتر" معايدة بالعام الجديد مذيلة بعبارة "مرسلة عبر خدمة تويتر لهواتف آي فون".

ونشر منتج الفيديو ماركيز برونلي لقطة شاشة للمنشور لمتابعيه البالغ عددهم ثلاثة ملايين عبر "تويتر" قبل أن تحذف "هواوي" التغريدة وتنشر أخرى مذيّلة هذه المرة بعبارة "مرسلة عبر تويتر ميديا ستوديو".

وأظهرت مذكّرة داخلية جرى التداول بها على نطاق واسع عبر الإنترنت واطلعت عليها وكالة فرانس برس أن موظفا لم تكشف هويته ومدير التسويق الرقمي في "هواوي" تلقيا إنذارا وحُسم من راتبهما الشهري خمسة آلاف يوان (730 دولارا).

وإضافة إلى الحسم من الراتب، عوقب مدير التسويق الرقمي في الشركة بتجميد الراتب والترقيات خلال الأشهر الإثني عشر المقبلة.

ورغم أن الهفوة ارتكبتها جهة خارجية هي شركة "سابينت"، لكن الموظفين عوقبا بسبب "الأثر السلبي" المتأتي من هذه الحادثة على العلامة التجارية لـ"هواوي".ولم ترد "هواوي" على اتصالات وكالة فرانس برس للحصول على تعليقها على الحادثة.

(أ ف ب)