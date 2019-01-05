"مدى" يطالب بمحاسبة المسؤولين عن الاعتداء على مقر تلفزيون فلسطين في غزة

رام الله- وطن: أدان مركز "مدى" الاعتداء الذي تعرض له مقر فلسطين في مدينة غزة صباح امس الجمعة.

واعتبر المركز في بيان له، وصل وطن السبت، الاعتداء بالانتهاك الصارخ لحرية الصحافة. مطالباً بملاحقة المسوولن عنه وتقديمهم للعدالة.

وكان مجهولون قد اقتحموا صباح، مقر فضائية فلسطين في مدينة غزة، وقاموا بالعبث بمحتويات المقر، مستغلين عدم وجود عاملين فيه.

وأفاد باحث "مدى" أن مسلحين اقتحموا المكان عقب مغادرة الحارس المكان الساعة 8:30 صباحاً، وكسروا الأبواب بآلات حادة، وحطموا كاميرات التصوير وعددها 7 كاميرات، وكاميرات المراقبة، وأجهزة مكسر الصوت وعددها 3، وأجهزة المونتاج، وأجهزة اليو بي اس وعددها 2.