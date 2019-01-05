"الضمير"تدين اقتحام مقر تلفزيون فلسطين بغزة وتدعو لنشر نتائج التحقيقات على الملأ

رام الله- وطن: تابعت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان بقلق شديد حادثة الاعتداء الذي تعرض له مقر الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الكائن في عمارة أبو العوف بتل الهوا في مدينة غزة .

ووفقا للمعلومات المتوفرة لمؤسسة الضمير فقد اقتحم مجهولون مسلحون عند حوالي الساعة العاشرة من صباح يوم أمس الجمعة الموافق 04/01/2018، مقر الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون بمدينة غزة، وقاموا بتحطيم معدات الإذاعة والكاميرات والكمبيوترات والزجاج والأثاث، وتخريب استديو هات البث ومعداتها .

ودانت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان هذا الاعتداء، وترى ان مثل هذا الاعتداء يشكل خطرًا حقيقيًا على حرية الصحافة، وعليه فإن "الضمير" تطالب الحكومة بغزة اتخاذ كافة الإجراءات والتحقيقات اللازمة التي من شأنها كشف ملابسات الاعتداء الذي تعرض له مقر الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون وإعلان نتائج التحقيقات على الملأ.