حرائق الغابات تستعر في جنوب شرق أستراليا مع ارتفاع درجات الحرارة

وطن: استعرت يوم السبت حرائق غابات في أجزاء من منطقة جنوب شرق أستراليا ذات الكثافة السكانية المرتفعة فيما توقع مسؤولو الأرصاد الجوية أن تتحسن الأوضاع في سيدني مع انخفاض درجات الحرارة بحلول الظهيرة.

ودفع حريق اندلع في ولاية فيكتوريا، التي تقع شرق البلاد وهي ثاني أكبر ولاية من حيث عدد السكان، سلطات مكافحة الحرائق إلى إصدار تحذير للسكان في 14 مدينة مختلفة تحثهم فيه على ترقب الوضع والاستعداد لاتخاذ إجراءات.

وقال مسؤول في مجال التعامل مع الطوارئ إن الحريق المستعر قرب روزديل، التي تقع على بعد نحو مئتي كيلومتر إلى الشرق من ملبورن، أتى على أكثر من 25 ألف فدان فيما عرض تغير مفاجئ في اتجاه الرياح يوم الجمعة نحو 40 من رجال الإطفاء للخطر.

وقال آندرو كريسب مفوض إدارة الطوارئ في الولاية للصحفيين يوم السبت ”وجدوا أنفسهم في موقف خطر جدا“.

وأضاف أن السلطات تشتبه في الأسباب التي أدت لاندلاع حريق روزديل وحريق آخر في فيكتوريا وأن الشرطة وسلطات الإطفاء تحقق في الأمر.

وقال مسؤولو مكافحة الحرائق إن حريق غابات في ولاية تسمانيا التي تقع في جزيرة جنوبا أتى على نحو 37 ألف فدان في المناطق البرية بجنوب غرب الولاية.

وشهدت ولايتا فيكتوريا وتسمانيا ارتفاعا غير معتاد في درجات الحرارة يوم الجمعة إذ وصلت في ملبورن إلى 42 درجة مئوية لتقترب بذلك من الرقم القياسي فيما وصلت في هوبرت إلى 40 درجة مئوية.

لكن مسؤولي الأرصاد الجوية قالوا إن الولايتين ستشهدان انخفاضا كبيرا في درجات الحرارة مطلع الأسبوع بعد تغير سريع يوم الجمعة.

لكن درجات الحرارة المنخفضة تلك لم تصل بحلول صباح يوم السبت إلى بعض مناطق سيدني، أكبر مدن البلاد من حيث عدد السكان، إذ وصلت فيها درجة الحرارة إلى ما يقرب من 38 درجة مئوية بحلول منتصف النهار.

(رويترز)