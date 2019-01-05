حكم عبد الهادي يصدر روايته "سليمان الجائع"

رام الله- وطن: صدر عن طِباق للنشر والتوزيع في محافظة رام الله والبيرة، رواية سليمان الجائع عن الضحك والبكاء في فلسطين للكاتب والإعلامي حكم عبد الهادي، وهي واحدة من الروايات التي ترجمت عن اللغة الألمانية، وتعتبر باكورة اصدارات العام ٢٠١٩.

وتقع الرواية في ٢٧٠ صفحة من القطع المتوسط، وصمم غلافها أيمن حرب.

وتدور أحداث الرواية حول سليمان الذي ولد في مدينة جنين، شمال الضفة الغربية، لعائلة متنفذة ومن ثم هاجر بطل الرواية إلى أوروبا، وتولد احداث الرواية في عشرينيات القرن الماضي الا أن آثار الأحداث تستمر إلى وقتنا الحاضر.

وحكم عبد الهادي صحفي ومذيع ومحرر سابق في القسم العربي بإذاعة صوت ألمانيا ، ولد عام 1939في مدينة جنين في فلسطين حيث أنهى دراسته الثانوية وغادر البلاد العربية في نهاية الخمسينات إلى ألمانيا الاتحادية لأكمال الدراسة في إحدى الجامعات الألمانية فالتحق بجامعة هامبورغ حيث درس الاقتصاد وأنهى الدراسة بشهادة الماجستير، وبعد تخرجه عمل في حقل البحث العلمي لمدة أربع سنوات ونشر دراسات اقتصادية وفي منتصف السبعينات قرر العمل في حقل الإذاعة والتلفزيون فالتحق في صيف عام 1976 بإذاعة صوت ألمانيا، وتدرب على الاخراج الاذاعي والتلفزيوني وعمل فيما بعد في أقسام مختلفة ، وفي عام 1987 التحق بالقسم العربي في دار الإذاعة ليشرف كمحرر مسؤول على مجلة الصباح والبرنامج السياسي صدى اليوم.