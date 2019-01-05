آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الأحد

غزة- وطن: أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة اليوم السبت، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري بين مصر وقطاع غزة غدًا الأحد.

وأوضحت الوزارة، أن السفر غدًا سيكون للمتبقي من الحافلة الثانية من كشف (1/2) والحافلتان الثالثة والرابعة.

ودعت المسافرين المعنيين بالتواجد غدًا الساعة 06:30 صباحًا في الصالة الخارجية لمعبر رفح، واصطحاب أمتعتهم للسفر؛ لتسهيل إجراءات سفرهم.

ونوّهت "الداخلية" إلى ضرورة اصطحاب بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وضرورة إحضار "حجة عدم ممانعة" من آبائهم أو وكلائهم للأبناء المرافقين مع أمّهاتهم.

رابط كشف (1/2) هنا