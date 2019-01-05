القوى الوطنية والإسلامية تدعو لاعتبار الجمعة المقبل يوم تصعيد المقاومة الشعبية

رام الله- وطن: دعت القوى الوطنية والإسلامية في رام الله والبيرة إلى "تطوير وتوسيع المشاركة الشعبية في المسيرات الاسبوعية والتصدي لمخططات التطهير العرقي والاستعمار الاستيطاني فوق ارضنا واستباحة قرانا ومدننا ومخيماتنا بكل الامكانات المتوفرة، واعتبار الجمعة يوم لتصعيد المقاومة في المغير والريسان وبلعين ونعلين والدعوة لحماية الخان الاحمر ".

وأكدت القوى في بيان لها وصل وطن السبت، رفضها لتصريحات الوزير الإسرائيلي اردان المتعلقة بالاسرى ومشاريعه المشبوهة بشأن فرض مزيد من الإجراءات بحق الأسرى في السجون.

وحمّلت القوى "المسؤولية الكاملة لادارات السجون عن التداعيات لهذه القرارات الفاشية والتي سيكون لها نتائجها داخل السجون وخارجها تاكيدا على الالتفاف الشعبي والوطني خلف الاسرى الابطال في سجون الاحتلال، والدعوة لاوسع مشاركة في الفعاليات الداعمة للاسرى".

ودعت القوى لتوسيع حملات المقاطعة والشروع بحملات دولية واسعة من اجل فرض العقوبات الدولية على "اسرائيل". كما دعت الشركات والمؤسسات المتورطة في شراكة او اعمال مع دولة الاحتلال لمقاطعتها وسحب استثماراتها منها، كما دعت البرازيل لوقف صفقة الطائرات بدون طيار والتراجع عن قرارها نقل السفارة للقدس المحتلة.

وأدانت القوى "الاعتداء الاثم على مقر تلفزيون فلسطين في غزة وتدعو لمعاقبة ومحاسبة الفاعلين، واليقضة العالية تجاه ما يجري وتدعو لحماية المؤسسات في القطاع ووقف العبث الداخلي والاعتداء على الحريات العامة".

وجددت موقفها برفض استقبال ثيوبولوس ومقاطعته ورفع الغطاء عنه انسجاما مع الموقف الوطني.