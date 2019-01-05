تطويرات جديدة على معبر رفح تمهد لمعبر تجاري

غزة- وطن: استكملت السلطات المصرية، في الآونة الأخيرة، تطوير مباني معبر رفح البري الواصل بين الأراضي المصرية وقطاع غزة.

وكشفت مصادر محلية عن استئناف السلطات المصرية تطوير المعبر من الداخل؛ استكمالاً للتطويرات التي بدأت قبل نحو عام، والتي شملت تطوير وتأهيل وتزويد صالتي الوصول والمغادرة بالأثاث والمعدات الحديثة، لتسهيل تنقل المسافرين.

وأكد المصدر أن السلطات المصرية تقوم ببناء صالة لكبار الزوار بين صالتي الوصول والمغادرة، لاستقبال الشخصيات الرفيعة والوفود المغادرة والقادمة لغزة، مزودة بأحدث التقنيات الحديثة، من: أثاث، ديكورات، وشاشات تلفاز، استراحة لتناول الطعام والشراب.

فيما كشفت مصادر أخرى عن نية السلطات المصرية المباشرة ببناء معبر تجاري في غضون الأسابيع المُقبلة، بالإضافة إلى ساحة كبيرة أمامه، على مقربة من صالة المغادرة، بحيث تستقبل البضائع التي يستوردها التجار من مصر للقطاع، بما يضمن عدم تعرضها للتلفت، في ظل التوسع التدريجي للاستيراد.

وذكرت أن التطويرات ستتزامن مع زيادة أعداد المسافرين يوميًا للخارج من قطاع غزة، ومزيد من التسهيلات على حركة تنقل المسافرين على الجانبين.

وأكدت أن تلك التسهيلات ليست لها علاقة بالجهود المصرية المبذولة والحثيثة لتثبيت وقف إطلاق النار بين الاحتلال والفصائل الفلسطينية، أو جهود المصالحة، بل هي قرار مصري خالص من القيادة المصرية للتخفيف من حدة الأوضاع الإنسانية التي يعيشها سكان القطاع.

"صفا"