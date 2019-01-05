داخلية غزة: المعتدون على تلفزيون فلسطين 5 من الموظفين المقطوعة رواتبهم

غزة- وطن: أصدرت داخلية غزة، مساء اليوم السبت، بياناً توضح فيه مجريات التحقيقات في حادثة الاعتداء على مقر تلفزيون فلسطين في غزة.

وقال داخلية غزة، إن المعتدين على تلفزيون فلسطين هم خمسة من موظفي السلطة الذين قطعت رواتبهم مؤخراً، أحدهم من موظفي التلفزيون ذاته وقطع راتبه أيضاً.

وجاء البيان كالتالي:

- بعد وقوع الحادث في مقر تلفزيون فلسطين في قطاع غزة صباح أمس الجمعة، باشرت الأجهزة الأمنية التحقيق في الحادث، بالرغم من عدم تعاون إدارة التلفزيون مع الأجهزة الأمنية، وامتناعها عن تقديم المعلومات والتفاصيل المتوفرة لديها حول الحادث، وقد أسفر التحقيق عن الآتي:

- أولاً: قام عدد من الأشخاص بالدخول لمقر التلفزيون في منطقة تل الهوى جنوب مدينة غزة صباح أمس الجمعة، وتحطيم بعض محتوياته.

- ثانياً: من خلال التحقيق وتتبّع كاميرات المراقبة تم التعرف على هوية الأشخاص، وعددهم خمسة وهم ينتمون لحركة فتح وجميعهم من موظفي السلطة الفلسطينية الذين قطعت رواتبهم مؤخراً، وتبين أن أحدهم يعمل موظفاً في تلفزيون فلسطين قد تم قطع راتبه الشهر الماضي.

- ثالثاً: قامت الأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونية بحق الأشخاص الخمسة، حيث تم توقيفهم جميعاً، ومن خلال التحقيق معهم تبيّن أن الدافع الأساسي لما قاموا به هو قطع رواتبهم من قبل السلطة.

- رابعاً: تستنكر داخلية غزة ما تم فور وقوع الحادث من توزيعٍ للاتهامات الباطلة هنا وهناك، وشنّ حملة إعلامية تحريضية، بالرغم من معرفة إدارة تلفزيون فلسطين بالأشخاص الذين قاموا بهذا الفعل، حيث أنهم دخلوا المقر مكشوفي الوجه وعرّفوا عن أنفسهم وأحدهم من موظفي التلفزيون نفسه.

- خامساً: إن داخلية غزة لن تسمح لأحد بالعبث بحالة الاستقرار الأمني في قطاع غزة، وستتخذ كل الإجراءات اللازمة في سبيل ذلك.