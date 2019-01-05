القدس- وطن: نظمت اليوم السبت، وقفة احتجاجية في شفاعمرو رفضاً لإقامة مصانع كيماوية مسرطنة في المنطقة الصناعية الواقعة بالحي الشرقي التي يتم التخطيط له.

وأعرب المشاركون في الوقفة عن رفضهم لمثل هذا المخطط، وطالبوا باتخاذ الخطوات اللازمة من أجل إلغائه، حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين في شفاعمرو والمنطقة القريبة، بالإضافة للحفاظ على جودة البيئة التي يعيشون فيها.

ورفعوا لافتات منددة بإقامة منطقة صناعية ملوثة، كتب على بعضها عبارات من قبيل "شفاعمرو ليست للبيع"، و"صحة أهالي البلد مسؤوليتنا جميعاً"، و"لا لإقامة مصانع كيماوية مسرطنة على مسطحاتنا".

وتسود المدينة عموماً حالة من التذمر والرفض للمخطط المزمع تنفيذه، وبشكل خاص لدى سكان الحي الشرقي المحاذي للكسارة وأصحاب الأراضي في المنطقة.