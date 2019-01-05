اخماد حريق بمشغل إسفنج شرق قلقيلية

قلقيلية- وطن: تمكنت طواقم الدفاع المدني في قلقيلية، اليوم السبت، من إخماد حريق داخل مشغل للإسفنج في بلدة جينصافوط شرق المحافظة.

وذكر تقرير إدارة العلاقات العامة والإعلام في الدفاع المدني، أن الطواقم تمكنت من السيطرة على الحريق الذي نشب داخل مشغل للأسفنج، يحتوي على معدات ومكن وبضاعة من الاسفنج بمساحة 300 متر مربع "بركس"، فعملت طواقم مراكز دفاع مدني قلقيلية وعزون وحجة ومجموعة المتطوعين في البلدة على إخماد النيران وتاكيد عدم تجددها والسيطرة على الحريق داخل المشغل والعمل على التبريد وتفقد باقي البضائع ومحتويات ومحيط المشغل.