مطالبات بإقالة وزير الخارجية العراقي بسبب دعمه لحل الدولتين

وطن: قررت كتل سياسية في مجلس النواب (البرلمان) العراقي، اليوم السبت، مساءلة وزير الخارجية محمد الحكيم، على خلفية إعلانه أن العراق يدعم مبدأ "حل الدولتين" لحل القضية الفلسطينية.

ويأتي موقف وزير الخارجية بمثابة اعتراف بـ"إسرائيل"، وهو موقف مخالف للمبدأ الذي اعتمده العراق طوال السنوات الماضية، من القضية الفلسطينية، بحسب كتل في البرلمان العراقي.

وطالبت كتلة ائتلاف دولة القانون بعقد اجتماع عاجل للبرلمان والتصويت على إقالة "الحكيم"؛ على خلفية موقفه من القضية الفلسطينية.

وقال رئيس الكتلة بالبرلمان، خلف عبد الصمد، في بيان له: "نعبّر عن استغرابنا الشديد موقف الخارجية من القضية الفلسطينية، التي يعتبرها العراق القضية العربية المحورية منذ عقود، ونعتبر الموقف لا يمثل الشعب العراقي ولا القوى السياسية".

وتابع عبد الصمد: "الموقف مستهجن وشكّل إهانة لكل المساعي العراقية، من أجل إنصاف الشعب الفلسطيني".

كما دعا رئيسَ الوزراء إلى "فتح تحقيق عاجل، ومعرفة ملابسات التصريح الذي أدلى به الوزير".

وأضاف: "إذا كان التصريح فردياً فلا بد من إقالة الوزير، وإذا كان التصريح يعبّر عن موقف الحكومة العراقية، فلا بد من عقد اجتماع عاجل للكتل السياسية، لاتخاذ موقف موحد إزاء هذا التوجه الخطير".