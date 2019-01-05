فيديو| "مسيرة رد الجميل" من ضاحية الشويكة بطولكرم إلى مخيم عسكر بنابلس

نابلس- وطن: وصل المئات من أهالي ضاحية شويكة في طولكرم، تتقدمهم عائلة الشهيد أشرف نعالوة، إلى مخيم عسكر بنابلس، في مسيرة تحت شعار "رد الجميل والشكر الجزيل"، وذلك تقديرا لعائلة بشكار، التي احتضنت الشهيد نعالوة قبل استشهاده.

ورفع المشاركون لافتة تعبر عن الشكر لآل بشكار، كما رددوا شعارات وهتافات تعبيرا عن الفخر بعائلة بشكار في مخيم عسكر.

وجاءت دعوة آل نعالوة وأهالي الشويكة، وفاء لما قدمه أهالي مخيم عسكر بإيوائهم الشهيد أشرف نعالوة، خلال فترة مطاردته من قبل قوات الاحتلال، والتي استمرت مدة 65 يوميا، قضاها في المخيم لدى عائلة بشكار، قبل استشهاده داخل منزلهم، بعد اشتباكه مع قوات الاحتلال، في الثالث عشر من كانون الأول/ديسمبر الماضي.