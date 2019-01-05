تنسيقي النقابات المهنية ينفي لوطن التوصل لاتفاق مع اللجنة الوزارية حول الضمان

رام الله- وطن: نفى أمين سر المجلس التنسيقي للنقابات المهنية عبد الله عابدة، ما جاء على لسان مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي ماجد الحلو بالتوصل الى اتفاق مع المجلس التنسيقي للنقابات المهنية على كافة التعديلات على قانون الضمان الاجتماعي.

وأوضح عابدة لـ وطن أنه لم يتم التوصل الى اي اتفاق مع اللجنة الوزارية المشكلة من قبل الرئيس محمود عباس، لمتابعة قانون الضمان، مشيراً الى أن اجتماعاً عقد اليوم السبت في مقر مجمع النقابات المهنية في البيرة بين اللجان الفنية التي شكلت لمتابعة التعديلات على البنود ومطالب المحتجين.

وأكد أنه تمت دراسة مطالب النقابات المهنية وعددها 28، وتم الاتفاق على صيغة حوار بين اللجان الفنية على أن ترفع اللجان تقاريرها الى اللجنة الوزارية والمجلس التنسيقي للنقابات للرد عليها خلال يومين.

وأكد عابدة لـوطن أن فعاليات المجلس التنسيقي للنقابات المهنية ما زالت قائمة، حيث سيشهد العاشر من كانون الثاني الجاري اضرابا جزئيا، فيما سيكون يوم الخامس عشر من ذات الشهر يوم اضراب شامل وفعاليات تصعيدية ضد قانون الضمان بصيغته الحالية.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي ماجد الحلو الاتفاق مع المجلس التنسيقي للنقابات المهنية على كافة التعديلات على قانون الضمان الاجتماعي.

وقال الحلو، لإذاعة صوت فلسطين، اليوم السبت، إن المشاورات مع كافة أطراف قانون الضمان الاجتماعي ستستمر حتى يتم التوصل إلى اتفاق مقبول من الجميع، معتبرا أن التعديلات ستكون شاملة.