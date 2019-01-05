القدس: عضو في بلدية الاحتلال يطالب بهدم سور البلدة القديمة

القدس- وطن: طالب عضو بلدية الاحتلال "أرييه كينغ" بهدم سور البلدة القديمة في القدس المحتلة، بدعوى ربط البلدة ببقية المدينة.

وقال "كينغ" في منشور له عبر صفحته في موقع "فيسبوك" بأن البلدية يجب أن تقوم بهدم سور البلدة القديمة للقدس أو على الأقل هدم معظمه.

وأضاف بأن هدم سور البلدة القديمة سيعمل على ربط البلدة بباقي مناطق القدس المحتلة، وزعم أن السور يشكل خطرًا حضاريًا وبيئيًا، وقال إن هدمه لا يعتبر اعتداءً على معلم سيادي أو ديني، وأن السور حالياً يعطي شعوراً بتقسيم القدس.

يذكر أن السور الحالي للبلدة القديمة أمر ببنائه السلطان العثماني سليمان القانوني، ويبلغ طوله (3662) في حين يتراوح ارتفاعه ما بين (6،11) إلى (2،12) متراً، ويحتوي السور على (11) باباً منها سبعة أبواب مفتوحة لدخول وخروج زائري البلدة القديمة عبرها.