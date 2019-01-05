عرفناها احتساء.. الفنان الأردني أحمد قرعان يبدع بالرسم باستخدام القهوة

وطن- وكالات: كان أحمد القرعان يستمتع باحتساء فنجان قهوته التركية الصباحي في مكتبه عام 2017، عندما وقعت عيناه على صورته الظاهرة على بطاقة عمله، ومنذ هذه اللحظات وقع القرعان في عشق فن الرسم بالقهوة. كان هذا الفنان الأردني في ذلك الوقت، مشرفاً بقسم الفن في الجامعة العربية المفتوحة في الكويت، كان فناناً يعشق الرسم والكتابة اليدوية لخط العربي، ولكن فنجان القهوة هذا غير حياته.

وقال القرعان البالغ من العمر 45 عاماً لموقع Middle East Eye البريطاني: «قررت أن أتسلى مع القهوة. تناولت قلم الخط العربي الخاص بي وبدأت في رسم صورتي التي كانت مطبوعة على البطاقة».

منذ ذلك الحين، رسم القرعان العشرات من صور الشخصيات الشهيرة باستخدام القهوة، ومنها الشاعر الفلسطيني محمود درويش، وتشارلز داروين، والناشطة الفلسطينية عهد التميمي، وأسطورة الغناء المصرية أم كلثوم وآخرون كُثُر. وأوضح قائلاً: «عندما أرسم، أستغرق في التفاعل مع مذاق القهوة. وأحاول الربط بين مذاقها والنواحي الجمالية قبل أن أشرع في الرسم».

إنه يستخدم الفناجين بدلاً من اللوحات

يقول القرعان الذي يعمل أيضاً مصمماً للمجوهرات ويمتلك متجرين للمجوهرات، أحدهما في عمَّان والآخر في الكويت: «رسمي بالقهوة عملٌ فريد لأنني أرسم بورتريهات تفصيلية على مساحات متناهية في الصغر». ويستخدم القرعان الصحون والأقراط والقلادات للرسم عليها. ويمكن أن تبلغ مساحة الرسومات سنتيمتراً واحداً.

الرسم بالقهوة له ثلاث درجات، ولكن لماذا يستغرق كل هذا الوقت؟

«يتطلب رسم الصورة في بعض الأحيان أكثر من ثماني ساعات عمل»، حسبما يقول الفنان الأردني. ويوضح القرعان أنَّه يستخدم ثلاث درجات من لون القهوة عند الرسم.

تأتي الدرجة الأولى وهي الأفتح من الطبقة العليا للقهوة، وتأتي الدرجة البنية الأغمق من القهوة نفسها، وأخيراً تأتي الدرجة الأعلى من اللون البني الداكن من الرواسب في قاع فنجان القهوة التركية. وهو يخلط القهوة أيضاً بكميات مختلفة من الماء للحصول على درجات الألوان المختلفة والتي تعطي الصور التي يرسمها مظهراً مميزاً.

وبعض أعماله وصلت قيمتها إلى ألف دولار

تُعرض أعمال القرعان الفنية في منزله في العاصمة الأردنية عمَّان، ولم تُطرح للبيع إلا مؤخراً وغالباً من خلال فيسبوك وإنستغرام. وقرر أيضاً قبول العمولات ورسم صور جديدة للعملاء الراغبين. ويقول: «تكون معظم الطلبات هدايا لأعياد الميلاد، والتخرج، وحفلات الزفاف.. ويطلبون مني رسم أصدقائهم أو أنفسهم. يرسلون الصورة وأرسمها بالقهوة».

ويبيع القرعان رسوماته مقابل 200 دولار أو أكثر، على حسب طبيعة العمل الفني، وتُباع بعض الرسومات في الكويت بمبلغ يصل إلى 1000 دولار. الرسم بالقهوة دفع القرعان في أكتوبر/تشرين الأول 2018، للمشاركة في يوم القهوة العالمي، في معرض في مجنون قهوة، وهو مقهى في الكويت. ويأمل القرعان أن يعرض جميع رسوماته في معرض فني في عمَّان يوماً ما.

كما أنه يزاوج بين الخط العربي والموسيقى

يغمس الفنان الأردني أقلاماً خشبية في القهوة كذلك لتسطير كلمات بالخط العربي، تؤلف لوحات تعرض أبياتاً من الشعر العربي أو آيات من القرآن الكريم. وقبل أن يقع القرعان في حب الرسم بالقهوة فإنه درس القرعان الخط العربي عام 1998 في العراق على يد خليل الزهاوي، رائد الخط العربي (قتل عام 2007). وأثناء وجود القرعان في العراق، اكتشف أيضاً العلاقة بين الموسيقى والخط العربي، بعد أن بدأ العزف على آلة العود عام 1997.

وقال: «ساعدتني قدرتي على استخدام الخط العربي في الرسم. وبدأت بالرسم على الخشب ثم على الزجاج وعلى فناجين القهوة في عام 1998». سمح له اشتغاله بالموسيقى أيضاً باستكشاف هذه العلاقة ودمج موهبته الموسيقية بمهاراته في الكتابة العربية لتأليف مقطوعة مبهجة.

فقد اكتشف أن الخط يتغير بتغير الموسيقى

ويقول: «اعتدت الرسم بالخط العربي والاستماع إلى الموسيقى، وهي اللحظات التي اكتشفت خلالها أنَّ الخط يمكن أن يتغير مع تغير الموسيقى». ويقول إنَّ الفنان بإمكانه أن يرسم ويعزف على العود في آن واحد. إذ يستخدم يده اليمنى، لرسم إبداعاته، ويسراه للعزف على أوتار العود ويقول: «ينعكس المزج بينهما في عملي». وقد أسس القرعان جمعية الخط العربي والمقام الموسيقي الأردنية في عام 2005 في عمّان.

وهذه أكثر لوحاته شعبية

يتابع حسني أبو كريم، وهو فنان وعميد كلية الفنون في جامعة الزرقاء بالأردن، أعمال القرعان على الشبكات الاجتماعية وخاصة الرسم بالقهوة وزار منزله في عمان. ووفقاً لأبي كريم، فإن القرعان متمكن من استخدام أداته. يقول: «من أكثر أعماله شعبية، صورة الفتاة الفلسطينية عهد التميمي التي أصبحت شجاعتها في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي مضرب الأمثال على المستوى الدولي. لقد بدأ بالخط العربي ولكنه انتقل إلى استخدام هذا النوع لرسم صور لشخصيات مهمة ترتبط بحاضرنا».

وهو مؤمن بنظرية محمود درويش عن القهوة.. إنها مرآة اليد وقراءة لكتاب النفس

في نهاية المقابلة مع الموقع البريطاني، يقتبس القرعان بعضاً مما ورد في كتاب ذاكرة للنسيان (1986)، وهو مذكرات شعرية نثرية من تأليف محمود درويش، وتُرجم إلى اللغة الإنكليزية بعنوان (Memory for Forgetfulness). وكُتبت هذه المذكرات في أحد أيام القصف الإسرائيلي العنيف على بيروت عام 1982 بعد الغزو الإسرائيلي للبنان.

يقول درويش في كتابه: «لأن القهوة، فنجان القهوة الأول هي مرآة اليد واليد التي تصنع القهوة تشيع نوعية النفس التي تحركها» «وهكذا فالقهوة ‏هي القراءة العلنية لكتاب النفس المفتوح والساحرة الكاشفة لما يحمله النهار من أسرار»، حسب وصف درويش. ويقول القرعان إنه، مثل قصيدة درويش، يحول القهوة إلى فن ويبرز السمات الفريدة لشخصياته.

"عربي بوست"