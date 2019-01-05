هيئة الأسرى تؤكد لـوطن إنهاء عقود 11 من محاميها

رام الله- وطن: أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم السبت، إنهاء عقود 11 محامياً من المتعاقدين مع الهيئة، تمهيداً للتعاقد مع آخرين جدد.

وقال حسن عبد ربه، الناطق باسم الهيئة لـ وطن، إن الهيئة ارتأت هذا العام أن تستبدل المحامين المتعاقدين، وتم إبلاغهم بذلك بشكل قانوني.

وأضاف "حتى الآن هناك 11 محاميا أبلغوا برغبة الهيئة عدم التجديد لهم للعام القادم".

وتابع "هذا حق للهيئة بغض النظر عن أية أسباب وراء ذلك".

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من المحامين الذين تم إنهاء عقودهم، لكن نقابة المحامين قالت لـ وطن إن هناك اجتماعا سيجمعها غدا برئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، للتناقش في الأمر.