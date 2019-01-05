إصابات بانفجار داخل منزل غرب رفح

غزة- وطن: أصيب مواطنين، مساء اليوم السبت، بانفجار -لم تعرف ماهيته بعد- وقع في منزل بحي تل السلطان بمدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأفاد الناطق باسم صحة غزة أشرف القدرة بوصول 5 إصابات بجراح متفاوتة إلى مستشفى أبو يوسف النجار في رفح جراء انفجار عرضي غرب المدينة.

فيما قالت مصادر محلية إن انفجاراً ضخماً وقع في المنزل ما أدى إلى وقوع دمار وحريق كبيرين في محيطه.

وأشار إلى أن طواقم الدفاع المدني تحاول السيطرة على الحريق داخل المنزل.

ولاحقاً، قالت مصادر إن الانفجار وقع في منزل أحد قادة ألوية الناصر صلاح الدين، ادى الى أضرار كبيرة في المكان.