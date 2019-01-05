الاحتلال يعتقل فتيين من يعبد وينصب عدة حواجز في جنين

جنين- وطن: اعتقلت قوات الاحتلال، مساء اليوم السبت، فتيين من بلدة يعبد جنوب غرب جنين، ونصبت عدة حواجز عسكرية وكثفت من تواجدها العسكري في المحافظة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الفتيين حسين ياسر بعجاوي، ومحمد جمال بني غرة تركمان، بعد اقتحامهما البلدة ومداهمة الحي الشرقي.

وفي سياق متصل، نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على شوارع جنين–حيفا، وجنين-نابلس، والالتفافي، والشارع الربط بين بلدتي يعبد وعرابة، وشرع الجنود بتوقيف المركبات وفتشوها ودققوا في هويات ركابها، ما أدى إلى إعاقة تحركات المواطنين، واصطفاف عشرات المركبات في طوابير طويلة على هذه الطرق بانتظار المرور فيما اضطرت بعض المركبات إلى سلوك طرق التفافية وترابية.