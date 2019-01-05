مقتل ضابط شرطة جراء انفجار عبوة ناسفة في محيط كنيسة شرق القاهرة

وطن- وكالات: انفجرت عبوة ناسفة، مساء اليوم السبت، في محيط كنيسة العذراء وأبو سيفين بعزبة الهجانة في حي مدينة نصر، شرقي العاصمة المصرية القاهرة.

وذكر مصدر بمديرية أمن القاهرة أن الانفجار أسفر عن مقتل ضابط مفرقعات وإصابة آخر أثناء فحص الحقيبة ومحاولة تفكيك العبوة الناسفة.

وفرضت قوات الأمن المصرية طوقا أمنيا في موقع انفجار العبوة الناسفة في منطقة عزبة الهجانة بحي مدينة نصر شرقي القاهرة.

وانتشرت قوات المفرقعات والحماية المدنية لتمشيط المنطقة من أي عبوة مشتبه بها في محيط الانفجار.