منخفض جوي اليوم وتحذيرات من السيول

رام الله- وطن: تتأثر البلاد اليوم الاحد، بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية شديدة البرودة لذا يكون الجو غائما جزئياً الى غائم وبارداً الى شديد البرودة ومغبرا خاصة في المناطق الوسطى والجنوبية ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار المصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احيانا فوق المناطق الشمالية تمتد تدريجيا خلال ساعات المساء الى بقية المناطق تدريجياً والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا قد تصل في بعض الهبات الى حوالي 80 كم/ساعة ومثيرة للغبار والبحر مائجا .

وهذه الليلة تكون الأجواء غائمة وشديدة البرودة، وتسقط بإذن الله الأمطار الغزيرة احيانا التي قد تكون المصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد على مختلف المناطق، و الرياح غربية الى جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائجا .

وغدا الاثنين، يكون الجو غائماً الى غائم جزئي وبارداً الى شديد البرودة وتستمر فرصة تساقط الامطار على فترات خاصة على المناطق الشمالية، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا، والبحر مائج .

والثلاثاء، يكون الجو غائما جزئياً الى غائم وبارداً الى شديد البرودة ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار المصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احيانا فوق المناطق الشمالية تمتد تدريجيا خلال ساعات المساء والليل الى بقية المناطق والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا ومثيرة للغبار والبحر مائجا .

والاربعاء، يكون الجو غائماً الى غائم جزئي وبارداً الى شديد البرودة ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار المصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احيانا فوق معظم المناطق وفي ساعات المساء تضعف فرصة سقوط الامطار، والرياح غربية الى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائجا .

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين يومي الأحد والاثنين والثلاثاء والاربعاء من خطر :

1- خطر شدة سرعة الرياح.

2-خطر تشكل السيول والفيضانات في بعض الأودية والمناطق المنخفضة.

3- تدني مدى الرؤيا الأفقية نتيجة لتشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض.

4- خطر التزحلق على الطرقات.