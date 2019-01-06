موراتا يقود تشيلسي لفوز سهل بكأس الاتحاد

وطن: حقق فريق تشيلسي فوزًا سهلًا على نوتنجهام فورست بهدفين نظيفين مساء السبت، ضمن مباريات الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وجاء هدفا تشيلسي عن طريق الإسباني ألفارو موراتا في الدقيقتين 49، و59 على التوالي، ليقود فريقه إلى دور الـ 32 من البطولة.

ثلاثية بالبدلاء

بدوره، حقق آرسنال فوزًا كبيرًا على مضيفه بلاكبول بثلاثة أهداف دون رد، ليتأهل الجانرز إلى دور الـ 32 من البطولة.

وأحرز أهداف آرسنال كل من جوزيف ويلوك "هدفان" بالدقيقتين 11، و37 على الترتيب، بينما سجل أليكس إيوبي الهدف الثالث في الدقيقة 82.

ودخل أوناي إيمري مدرب آرسنال المباراة بتشكيل شهد تغييرات كثيرة، حيث أشرك العديد من البدلاء بالفريق في ظل ضعف المنافس.

وسيطر "الجانرز" على المباراة بشكل تام، بعدما فشل أصحاب الأرض بلاكبول في إظهار أي خطورة على مرمى المنافس، بينما نجح آرسنال في تسجيل 3 أهداف بأقل مجهود.

فوز سهل

وبلغ مانشستر يونايتد دور الـ 32 من المسابقة، بفوزه على ضيفه ريدينج بهدفين نظيفين على ملعب "أولد ترافورد".

وسجل هدفي اليونايتد خوان ماتا بالدقيقة 22 من ركلة جزاء، وروميلو لوكاكو في الدقيقة 45+4.

والفوز هو الخامس على التوالي لليونايتد في كافة المسابقات، منذ أن تولى النرويجي أولي جونار سولسكاير تدريبه "مؤقتاً" خلفاً للبرتغالي جوزيه مورينيو الذي تمت إقالته.

وأشرك مدرب اليونايتد مجموعة من البدلاء في المباراة، واعتمد سولسكاير على طريقة اللعب 4-3-3، فتواجد الحارس الأرجنتيني سيرجيو روميرو في المرمى، وتكون الخط الدفاعي من ديوجو دالوت، وماتيو دارميان، وفيل جونز، وأشلي يونج.

ولعب في خط الوسط كل من فريد، وسكوت مكتوميناي، وأندرياس بيريرا، وشغل البلجيكي لوكاكو مركز رأس الحربة، وسانده كل من خوان ماتا، وأليكسيس سانشيز.