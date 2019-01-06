الاحتلال يستهدف موقعًا للمقاومة وأراضي زراعية جنوب القطاع

غزة- وطن: أطلقت قوات الاحتلال، صباح الأحد، نيرانها بشكل متكرر، صوب نقطة رصد للمقاومة وأراض زراعية جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال استهدفت بنيرانها نقطة رصد للمقاومة قرب موقع "صوفا" شرقي مدينة رفح؛ دون إصابات.

كما فتحت دبابة إسرائيلية نيرانها أكثر من مرة وبشكل مكثف تجاه الأراضي الزراعية للمواطنين في ذات المنطقة.

وأضافت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال أطلقت نيرانها أيضا تجاه المزارعين شرقي بلدة عبسان الجديدة شرقي مدينة خان يونس؛ دون إصابات.