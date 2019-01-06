تنقل 3395 مسافر السبت على معبر الكرامة

رام الله- وطن: أعلنت الإدارة العامة للمعابر والحدود في بيان لها عن تنقل 3395 مسافر في كلا الاتجاهين، السبت، عبر معبر الكرامة وكان على النحو التالي :-

مغادرين : 1818 مسافر

قادمين : 1577 مسافر

مرجعين : 09 مسافر

واضافت الادارة انه من المقرر ان يعمل معبر الكرامة اليوم الاحد من الساعة 07:30 صباحاً وحتى الساعة 09:30 مساءً وفي كلا الاتجاهين، كما وتعمل الطواقم العاملة على معبر الكرامة منذ ساعات الصباح الأولى على تسهيل حركة مغادرة المسافرين وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم .