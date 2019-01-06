مصرع مسنّة وفقدان رجلين في عاصفة ثلجية اجتاحت اليونان

وطن: قال مسؤولون بالشرطة اليونانية يوم السبت، إنه تم العثور على مسنة ميتة كما فقد رجلان بعد اجتياح عواصف ثلجية مناطق واسعة باليونان.

وما زالت درجات الحرارة دون الصفر في وسط اليونان وشمالها منذ قرابة أسبوع سقطت خلاله ثلوج كثيفة أدت إلى تعطيل خدمات النقل وأجبرت رحلات جوية على تغيير وجهتها في شمال البلاد.

وانتشلت جثة امرأة عمرها 66 عاما من داخل سيارة عثر عليها مقلوبة في منطقة كيراتي التي تقع على بعد 45 كيلومترا جنوب شرقي أثينا. ولم يُعرف مصير رجلين كانا بالسيارة.