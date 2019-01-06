ارشادات الدفاع المدني للمواطنين خلال المنخفض الجوي

وطن: اصدر جهاز الدفاع المدني مجموعة ارشادات للمواطنين لتجنب الحوادث والحرائق خلال المنخفض الجوي:

وطالب الدفاع المدني من المواطنين اتباع الارشادات والتي جاءت كالاتي:

1- تثبيت ما هو عرضة للتطاير على أسطح المباني وتعبئة خزانات المياه، خلال المنخفض الجوي خاصة ان سرعة الرياح قد تصل لــ70 كم/ساعة.

2- عدم محاولة إجتياز تجمعات المياه والحذر من تشكل السيول.

3-إستخدم وسائل الإنارة البديلة بدل من الشمع.

3-التفقد الدائم والمستمر لوسائل التدفئة وخصوصا التي تعمل على الغاز.

4- الإنتباه للأطفال ومراقبتهم وعدم تركهم يقتربون من وسائل التدفئة .

5-عند الخلود للنوم التأكد من إطفاء وسائل التدفئة.

6- وضع وسائل التدفئة في مكان آمن بعيد عن الستائر ومحتويات المنزل القابلة للإشتعال.