الدفاع المدني يتعامل مع 197 حادث إطفاء وإنقاذ خلال أسبوع

رام الله- وطن: تعاملت طواقم الدفاع المدني منذ مطلع الأسبوع الماضي في محافظات الوطن مع 197 حادث منها 70 حادث حريق و127 حادث إنقاذ وحالات تقديم مساعدة نتج عنها إصابة 41 شخص في حوادث سير وحوادث حريق إضافة لخسائر مادية في الممتلكات.

وكانت حوادث الحريق التي ذكرها التقرير في منازل ومركبات ومؤسسة ومحلات تجارية ومخزن ومشغل وحالات حرائق مختلفة ، وعن أسباب وقوع الحرائق كانت نتيجة الحرق العمد والإهمال وتماس كهربائي وعبث الأطفال وأسباب مجهولة .

وكانت حوادث الإنقاذ نتيجة حوادث سير ، وحالات انقاذ محاصرين وممتلكات، وحالات انهيار ، وحالات شفط وتصريف مياه ، وإنقاذ حيوانات وسحب مركبات عالقة ومعالجة تسرب غاز وحالات إزالة أشجار وعوائق وفتح طرق وغيرها ؛ وعن حالات الإنقاذ بسبب وقوعها كانت نتيجة الأمطار والسيول وإنزلاق مركبات وتدهور وتصادم مركبات ، وحالات بمصاعد كهربائية عالقة ، وإنقاذ من منزل مغلق ، وأسباب مختلفة .

كما وأصدرت إدارة الوقاية والسلامة العامة 154 تصريحا بعد الكشف على منشآت ومؤسسات وحرف المختلفة ومطابقتها لشروط الوقاية والسلامة العامة بعد إنجاز 520 جولة ميدانية ؛ والكشف ومنح تصريح عمل لـ 68 مصعداً كهربائياً في المحافظات .