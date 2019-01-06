سلامة: القيادة ستجتمع بعد عودة الرئيس لاتخاذ مواقف بشأن حماس

رام الله - وطن: اعلنت عضو اللجنة المركزية لحركة فتح دلال سلامة، ان القيادة ستعقد سلسلة اجتماعات لها بعد عودة الرئيس محمود عباس من مصر، لتحديد مواقف واجراءات أكثر دقة مع حركة حماس بعد "تصعيدها الخطير في القطاع والمناهض للمشروع الوطني."

وشددت سلامة في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين صباح اليوم الاحد، على ان "القيادة حريصة على ابقاء غزة ضمن الحالة الجغرافية والديمغرافية والسياسية، وان أي اجراءات ستتخذ لن تكون الا في هذا السياق بشكل رئيسي، وتصب في مصلحة أبناء شعبنا في غزة لتخفيف معاناتهم."

وقالت "ان حماس ممعنة في استهداف النظام السياسي الفلسطيني وتدمير كافة المؤسسات الوطنية لشعبنا، ونشر حالة من الفوضى لحرف الأنظار عما تقوم وتنخرط به من مشاريع مشبوهة".

واضافت سلامة، "ان الهجمة الشرسة التي طالت مقر الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون وكوادر حركة "فتح" في غزة من قبل حركة حماس، تمثل استهدافا للنظام السياسي الفلسطيني وكل مكوناته."

واوضحت سلامة، ان "سلوك حركة حماس يمثل خروجا عن كافة الأعراف والقيم الوطنية بشكل لم يسبق له مثيل في تاريخ القضية الفلسطينية، وحماس تدور بهذه الأيام في فلك تكريس وجودها وفرض سلطة الأمر الواقع في قطاع غزة."

واشارت إلى ان "حماس لا تريد بأي شكل من الأشكال ان تكون جزءا من الكيان الوطني والقرار الفلسطيني الجامع، بل ان تكون بديلا للقيادة الشرعية لشعبنا، وفي الوقت ذاته تدرك ان حجم وتاريخ حركة فتح في غزة لن يمرر مخططات "حماس" بأن تكون غزة خارج المشروع الوطني ."