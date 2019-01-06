بسبب الاحوال الجوية.. تأجيل الحراك البحري غدا شمال غزة

غزة- وطن: أعلنت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار عن تأجيل الحراك البحري الـ22 لهذا الاسبوع أمام قرية "هربيا" على بحر شمال غزة والموافق غدا الاثنين، لصعوبة الوصول للمكان وسوء الطرق المؤدية له نتيجة الأحوال الجوية.

وأكدت الهيئة على استمرار المسيرات البرية والبحرية حتى تحقيق كامل أهدافها، والمتمثلة بالكسر الكامل للحصار المفروض على أبناء شعبنا في غزة، وكذلك العودة إلى مدننا وقرانا التي هجرنا منها.

ويحتشد آلاف المواطنين يوم الاثنين من كل أسبوع لمساندة المسير البحري الذي أطلقته هيئة الحراك الوطني منذ أكثر من شهرين ضمن الفعاليات السلمية المطالبة بحق العودة وكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة.