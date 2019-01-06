تأجيل جلسة الجامعة العربية الى الاربعاء بشأن عودة سوريا الى الجامعة

وطن: قالت وسائل إعلام إن الجامعة العربية قررت تأجيل جلسة اليوم الأحد، التي كانت من المفترض أن تعقد على مستوى المندوبين، إلى يوم الأربعاء القادم، 9 كانون الثاني/ يناير.

وقال موقع "الأهرام العربي" إن الاجتماع كان من المفترض أن يناقش عودة سوريا إلى الجامعة العربية، أو على الأقل عودة السفراء العرب إلى دمشق، وافتتاح السفارات، على غرار ما قامت به الإمارات والبحرين.

ونقل الموقع عن مصادر خاصة، لم يسمها، إن الدول العربية انقسمت بين مجموعتين، الأولى ترغب بحضور الرئيس السوري بشار الاسد القمة الاقتصادية القادمة في لبنان، والقمة المقبلة في تونس، والثانية تفضل تأجيل حضوره لحين تقرير مصير مقعد سوريا في قمة تونس.

(عربي21)