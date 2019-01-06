شاهد| رشيدة طليب تزيل إسرائيل من خريطة مكتبها

وطن: أزالت النائبة الأمريكية من أصول فلسطينية، رشيدة طليب، خريطة إسرائيل من مكتبها في الكونغرس بالعاصمة واشنطن، واستبدلت بها خريطة فلسطين.

وبحسب ما نقلته مراسلة موقع "بزفيد" الإخباري الأمريكي على حسابها بموقع "تويتر"، فإنها لاحظت خلال جولة لها في مكتب طليب الجديد، "تغييرا طفيفا" على الخريطة المعلقة بمكتبها، لافتة إلى أن "شخصا ما ربما لم تكن طليب، وضع ورقة لاصقة بالقرب من موقع إسرائيل على الخريطة، وكتب على الورقة كلمة فلسطين مصحوبة بسهم يشير إلى موضع إسرائيل".

يشار إلى أن طليب أدت القسم على اليمين الدستورية في الكونغرس الأمريكي الخميس الماضي، وارتدت الزي التقليدي الفلسطيني، وسط احتفاء من أنصارها.

ووفت طليب بوعدها الذي كشفت عنه الشهر الماضي، إذ قالت إنها سترتدي الثوب الفلسطيني، وذلك بعد شكرها أهالي بلدها الأصلي؛ لوقوفهم إلى جانبها في الانتخابات.