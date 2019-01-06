فتح: غدا احياء ذكرى الانطلاقة في غزة دون تغيير

رام الله - وطن: اكدت حركة فتح ان احياء ذكرى الانطلاقة في قطاع غزة، لم يطرأ عليه اي تغيير سواء في الوقت او المكان المعلن عنه مسبقا.

وقال عضو المجلس الثوري لحركة فتح أسامه القواسمي أن الاحتفاء بالذكرى الرابعة والخمسين لانطلاقة الثورة الفلسطينية المعاصرة "انطلاقة حركة فتح" ستكون في موعدها المحدد والمعلن يوم غد الاثنين، في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف في ساحة السرايا.

ودعا القواسمي في تصريح صحفي أبناء شعبنا الفلسطيني في غزة العزة، الى الخروج نساء ورجالا، شيوخا وشبابا وأطفالا، للمشاركة في الانطلاقة.

