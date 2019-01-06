ابو ظريفة لوطن: الفصائل في غزة تحاول احتواء التوتر بين فتح وحماس

رام الله - وطن: قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية طلال ابو ظريفة لوطن للانباء ان الفصائل في قطاع غزة تعمل جاهدة من اجل نزع فتيل التوتر وتهدئة الاجواء بين حركتي فتح وحماس في قطاع غزة.

وكشف ابو ظريفة ان الفصائل ستعقد اليوم اجتماعا مع حركة حماس ومن ثم مع حركة فتح لبحث المقترحات التي من شانها تهدئة الاجواء ونزع فتيل التوتر.

واكد ابو ظريفة ان الامور حتى اللحظة معقدة ولم نصل الى اي نتائج.

ولفت ابو ظريفة الى ان افكارا عدة طرحت من اجل نزع فتيل التوتر، لافتا الى ان الفصائل تسعى لاحداث مقاربة بالمقترحات المقدمة ترضي الجميع وتعيد تهدئة الاجواء في القطاع.

واكد ابو ظريفة ان الافكار المقدمة تؤكد على حرية العمل السياسي وحق فتح في احياء انطلاقتها .

ويعيش قطاع غزة منذ ايام تصعيدا بين حركتي فتح وحماس، بعد ان اقدم مسلحون مجهولوت بتحطيم محتويات مقر تلفزيون فلسطين في غزة.

واتهمت حركة فتح حركة حماس بالمسؤولية عن ذلك الاعتداء.

وشنت الاجهزة الامنية في قطاع غزة حملة اعتقالات واستدعاءات بحق كوادر فتح في غزة، على خلفية اعلان حركة فتح تنظيم انطلاقتها في ساحة السرايا غدا الاثنين.