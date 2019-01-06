بالفيديو .. بيت لحم تصرخ في وجه البطريرك ثيوفيلوس "خائن"

رام الله - وطن: استقبل المئات من الشباب العربي الارثوذكسي، والمواطنين في بيت لحم موكب البطريرك ثيوفيلوس بالاحتجاج والهتاف ضده اثناء مرور موكبه الى كنيسة المهد، تحت حراسة امنية مشددة.

وهتف المعتصمون بوجه ثيوفيلوس "خائن"، "خائن".

وتُلاحق ثيوفيلوس اتهامات بتسريب وبيع املاك الكنيسة الارثوذكسية لسلطات الاحتلال الاسرائيلي.

وكانت الاجهزة الامنية الفلسطينية قد عززت انتشارها اليوم الاحد في مدينة بيت لحم لتامين دخول موكب ثيوفيلوس بالتزامن مع بدء الاحتفالات بالاعياد حسب التقويم الشرقي.

وكانت الفعاليات الدينية المسيحية والقوى والفصائل والمؤسسات في مدينة بيت لحم اعلنت عن مقاطعتها ثيوفيلوس لدوره في التفريط وتسريب املاك الكنيسة الارثوذكسية لصالح سلطات الاحتلال.