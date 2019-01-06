في اتصال مع وطن .. ابو بكر يصرخ يا وحدنا

رام الله - وطن: وجه نقيب الصحفيين الفلسطينيين صرخة إزاء تجاهل منظمات حقوق الإنسان ومنظمات الدفاع عن حرية الصحافة، اعتقال مدير النقابة في غزه لؤي الغول وحملة استدعاء الصحفيين في غزة.

ولام أبو بكر في حديث لوطن هذه المؤسسات واتهمها بعدم المشاركة في الوقفة التضامنية مع تلفزيون فلسطين التي نظمتها النقابة ووجهت لهم دعوة للمشاركة بها.

وقال ابو بكر "لم تصدر منظمات حقوق الانسان ومنظمات الدفاع عن حرية الصحافة اي بيان او حتى تجري اتصالا مع النقابة لكي تسأل عن اعتقال مدير النقابة في غزة، أو عن حملة استدعاء الصحفيين".

وأضاف "نوجه انتقادا لهذه المؤسسات، لأنه لا توجد أي مؤسسة اتصلت علينا عدا الهيئة المستقلة لحقوق الانسان، وعبروا عن تضامنهم مع النقابة، لذلك كان المطلوب من الجميع أن يتصل ويعبر عن تضامنه معنا لأن المعتقل في غزة هو مدير النقابة".

وأردف "دوما كنا نبادر بالاتصال للتضامن مع الجميع، لكن حين يكون الجرح بنا من المفترض ان يقفوا معنا، لاننا لم نقصر باحد، سواء صحفي او مؤسسة، لذلك من المفروض ان يقفوا معنا، وهذا انتقاد لتقصير واضح".

واوضح ابو بكر أن "مدير النقابة في غزة لؤي الغول تعرض لتعذيب قاس، لذلك لا يمكن السكوت على ذلك والمطلوب من الجميع التحرك ازاء ذلك".

وتابع "هذه المنظمات هي شريكة لنقابة الصحفيين، وهذه الصرخة هي انتقاد لتقصيرها".

واضاف ابو بكر ان هناك " 7 اعتقالات واستدعاءات تبلغنا بها بحق صحفيين اضافة الى صحفيتين، هما هدى بارود وهاجر حرب"، ما يدلل على قمع الحريات بشكل كبير في غزة.

وتساءل " هل سيبقوا صامتين عندما تنتهك حرية الصحافة وحقوق الانسان في غزه من قبل حماس؟" مضيفاً "هل هو تقصير ام عمل مقصود ام انهم بلا موقف ام انهم مرعوبون من حماس ام انهم مع حماس او مع ما يجري في غزة".

وطالب أبو بكر من هذه المؤسسات بإصدار موقف واضح، مضيفاً أن "الدفاع عن حرية الرأي والتعبير وحرية الإعلام ليس وجهة نظر سياسية وإنما هو موقف مبدئي، ومن حقنا أن ننتقد ونعلي صوتنا دون إساءة او تجريح وكذلك من حق الجميع ان ينتقدنا لكي نشارك في بناء مجتمع ديمقراطي تعددي حقيقي".

واكد ابو بكر أن التساؤلات التي طرحها لمنظمات حقوق الانسان ومنظمات الدفاع عن حرية الصحافة، مطروحة اليوم في الشارع الفلسطيني بقوة، بل إن الكثير بات يعتقد ان هذه المنظمات تحسب على اتجاه ضد اتجاه آخر .

وطالب نقيب الصحفيين منظمات حقوق الانسان ومنظمات الدفاع عن حرية الصحافة بالانتباه، وعدم الوقوع في خطيئة رأيها السياسي، في عملها ومهنيتها.