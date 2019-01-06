الشرطة تضبط قطعا أثرية في جنين

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جنين- وطن: ضبطت الشرطة، اليوم الأحد، 27 قطعة أثرية، وألقت القبض على شخص في جنين.

وأوضح بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أنه وبناء على معلومات توافرت لدى فرع شرطة السياحة والاثار في شرطة المحافظة حول حيازة شخص من سكان المحافظة لمواد أثرية وأنه متواجد في مدينة جنين، تحركت قوة من الفرع الى مكان تواجده والقت القبض عليه.

وأضافت أنها ضبطت بحوزته 27 قطعة، تنوعت ما بين عملة معدنية وكسر من الزجاج والفخار وحجارة يشتبه أنها أثرية.

وبينت أنه تم إرسالها لمكتب وزارة السياحة والاثار في المحافظة لفحصها اصولاً، وتبين جراء ذلك بأنها أثرية.

وأكد البيان توقيف المشتبه به والتحرز على المضبوطات لاستكمال الاجراءات القانونية اللازمة بحقه، تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة أصولاً.