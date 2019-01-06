فيديو | إصابات باقتحام الاحتلال مدينة البيرة

رام الله- وطن: أصيب، مساء اليوم الأحد، عدد من الشبان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وعشرات بحالات اختناق جراء استمرار المواجهات مع الاحتلال الاسرائيلي، في مدينة البيرة منذ فجر اليوم.

وذكرت مراسلنا ، أن جيش الاحتلال اقتحم احياء وسط مدينة البيرة، حيث كان على بعد امتار من مسجدي العين والعمري، كما تواجد في البلدة القديمة من مدينة البيرة.

وأضاف مراسلنا، أن جنود الاحتلال يداهمون المحلات التجارية في المنطقة، حيث يستولون على أجهزة تسجيل الكاميرات.

وكان الفتى فواز ماهر عادل 16 عاماً أصيب بجروح وصفت بالخطيرة فجر اليوم، بعد إصابته بالرصاص المغلف بالمطاط في رأسه، خلال اقتحام البيرة.

واقتحم الاحتلال البيرة، بزعم إطلاق النار باتجاه حافلة للمستوطنين قرب حاجز بيت إيل مساء امس.