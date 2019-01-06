بالأسماء .. فتح لوطن: حماس اعتقلت المئات من كوادرنا في غزة خلال 3 أيام

رام الله- وطن، أكدت حركة فتح أن حركة حماس اعتقلت وسلمت المئات من أبناء حركة فتح في قطاع غزة استدعاءات للحضور والمقابلة في مقراتها الامنية، منذ أول أمس.

وقال عضو المجلس الثوري لحركة فتح محمد اللحام لـوطن، إن حركة حماس اعتقلت واستدعت أكثر من 700 كادر من حركة فتح في القطاع، حيث تم الإفراج عن بعضهم وتسليمهم استدعاءات للحضور في اليوم التالي.

وأضاف اللحام "يوجد نظرة سوداوية لما يحدث في قطاع غزة من قبل حركة حماس تجاه ابناء وكوادر حركة فتح هناك، وخاصة أن الحملة شعواء ومسعورة". مشيراً إلى تعرض المعتقلين من أبناء فتح للتعذيب بالخراطيم والماء البارد في ظل البرد القارص.

وفيما يتعلق بالوساطة التي تقوم بها بعض الفصائل، قال اللحام "للأسف بدل ان تقوم الفصائل بالضغط على حماس وتعلن موقف واضح، تذهب على أنها وسيط، وتقف في المنتصف في وقت بحاجة فيه لموقف جاد وحاد وليس حيادية سلبية".

وأضاف اللحام: "أن حماس طلبت من الفصائل أن تقوم بالضغط على فتح من أجل إلغاء او تأجيل حفل الانطلاقة، وبالتالي فأن حماس تستخدم للأسف بعض الفصائل لتحقيق مآربها لقمع وقهر الناس في قطاع غزة".

وعبر اللحام عن رفضه للتعامل بالمثل في الضفة، قائلاً: "انا بصفتي الحركية في حركة فتح اقول أنني ضد التعامل بالمثل في الضفة الغربية تحت أي اعتبار لأن أخلاقنا لا تسمح لنا بالانحدار الى هذا المستوى من اضطهاد الناس".

من جهته، قال رئيس المكتب الإعلامي في مفوضية التعبئة والتنظيم لحركة فتح، منير الجاغوب لـوطن، إن حماس تخشى من العدد الكبير من أبناء فتح الذين سيخرجون يوم غد، والذي سيفوق عددهم، عدد المشاركين في انطلاقة حماس الأخيرة.

وأضاف الجاغوب أن لدى عناصر وكوادر الأمن التابعين لحركة حماس أحقاد داخلية في التعامل مع أبناء فتح في غزة.

وقال إن "انطلاقة الثورة الفلسطينية هي انطلاقة للشعب الفلسطيني كله، والمفارقة الغريبة العجيبة إن إسرائيل منعتها في الخان الأحمر امس، وحماس تحاول منعها يوم غد في غزة". مضيفاً: وصلنا الى انحدار وطني لا يوجد له اي تفسير ولا استطيع تفهم منع حماس لاحتفال الانطلاقة.

وأشار إلى وجود أكثر من 800 كادر تم استدعائهم ومصادرة هواتفهم والدخول على حساباتهم في موقع فيسبوك، وارسال رسائل خاصة من هواتفهم، الامر الذي يسيء للحالة الفلسطينية وحرية الرأي والتعبير.

وأوضح أن الوساطات التي تقوم بها بعض الفصائل والشخصيات لم ترشح لنتيجة حتى الآن.

من جهته، قال رئيس تجمع الشخصيات المستقلة خليل عساف لـوطن، إن التجمع يجري اتصالاته مع حركة حماس منذ أول أمس، حيث تنكر حماس وجود اعتقالات بحق أبناء حركة فتح في غزة، وتعترف بوجود استدعاءات.

وأضاف عساف انه طلب من حركة حماس أن يكون هناك محامين للدخول إلى مراكز الاحتجاز لفحص وجود معتقلين أم لا.

وتابع: الاعتقالات مرفوضة وحرية الرأي والتعبير مكفولة بالقانون الاساسي، وبالتالي من حق أي مواطن أن يعبر عن رأيه وانتمائه دون اعتراض من احد.

وقال عساف: الاعتقال السياسي هو وصفة سحرية لتخريب المجتمع الفلسطيني وتدمير كل المنجزات التي نعتقد أننا حققناها.

وأشار إلى أن حركة حماس تبرر الاعتقالات بوجود حالة من الفوضى التي يحاول البعض أن يثيرها، وحالة من التحدي للنظام والأمن العام.

وأضاف عساف أن حماس تتحجج بأن لديها "معلومات تفيد أن بعض الجماعات لديها حالة من التخطيط لعمل فوضى".

وقال: أخبرنا حماس أن من حق فتح أن تنظم مهرجانها وهذا مكفول بالقانون. مضيفاً: نتمنى أن نأخذ جواباً اليوم بشأن إقامة المهرجان وتحديد موعد له.



وحاولت وطن الاتصال بعدد من قيادات حركة حماس في غزة للحصول على تعقيب منها على الاعتقالات، إلا أن أحدا منهم لم يجب على تلك الاتصالات.

فيما يلي أسماء معتقلي حركة فتح بسحب ما نشرت مواقع تابعة للحركة:

١ عاطف ابو سيف الناطق عضو المجلس الثوري لحركة فتح

٢ إياد صافي عضو المجلس الثوري لحركة فتح

٣ - منذر الحايك مفوض الإعلام غرب غزة

٤ - منير غبن عضو إقليم غرب غزة

٥ - علام عبيد

٦ - علي طعيمة

٧ - ابو عرفات عاشور

٨ - محمد الترامسي

٩ - حازم الخواجا

١٠ - لؤي الغول

١١ حسام عائد عبيد

١٢ - محمد مشهور الوحيدي

١٣ - وسيم عبيد

١٤ - هاني سليمان بكر

١٥ - صالح حسونة

١٦ - محمد السيد مطير

١٧ - وديع المصري ابو السيد

١٨ _ محمد عثمان حبوش

١٩ عبد الحافظ حميد أبو رامي عضو منطقة شهداء النصر غربا

٢٠ عادل الدوي غرب غزة

أسماء المعتقلين من كوادر فتح اقليم شرق غزة :

٢١ نايف خويطر

٢٢ حسين خويطر

٢٣ صالح ساق الله

٢٤ رامز الريفي

٢٥ أحمد الحويطي

٢٦ هاني كحيل

٢٧ ابو ياسر الديري

٢٨ رأفت رمضان

٢٩ عاهد فروانة

٣٠ سامح الجدي

٣١ سعدي حلس

٣٢ يوسف حلس

٣٣ أحمد رياض حلس

٣٤ رائد عياد

٣٥ مهنا حسنين

٣٦ ياسر دغمش

٣٧ محمد الوحيدي

٣٨ تيسير الراعي

٣٩ الاخ / يوسف عمر حلس

٤٠ فوزي الريفي

٤١ حامد الفيومي

٤٢ أحمد بدر

٤٣ هاشم الشوبكي

٤٤ باسل احمد حلس

٤٥ ماهر احمد حلس

٤٦ همام طافش

٤٧ أحمد عطا الله

٤٨ منذر البطش

٤٩ المختار عبد مصطفي دغمش

٥٠ تامر حرز .. عضو لجنة منطقة الاسير فؤاد الشوبكي

٥١ اياد علوان .. عضو لجنة منطقة الشهيد عبد المعطي السبعاوي

٥٢ صلاح زيارة .. احد كوادر منطقة الشهيد عبد المعطي السبعاوي

٥٣ سعدى زغرة .. امين سر منطقة امير الشهداء ابوجهاد

٥٤ هشام الريفي .. عضو لجنة منطقة الشهيد جمعة الجملة

أسماء المعتقلين من أبناء وكوادر حركة فتح في اقليم شمال غزة وهم :

٥٥. يونس أبو دحيل

٥٦. ياسر الجلاوي

٥٧.ياسر البلي

٥٨. محمد باجس التري

٥٩ . صالح قداس

٦٠. عليان عليان

٦١. خليل سيد صالح

٦٢. عطية حمودة

٦٣. عائد أبو قمر

٦٤. خالد حمودة

٦٥. بلال حويحي

٦٦. سكندر حويحي

٦٧. حسام نعيم

٦٨. جواد المدهون

٦٩ . امين سلمان

٧٠. د علاء القطناني

٧١. سهيل الوحيدي

٧٢. محمد حسن الكحلوت

٧٣. رامز حمادة (زامل)

٧٤. صفوت العبد شعبان

٧٥. رامي شبات

٧٦. ناهد عبد الجواد

٧٧. محمد أبو دلاخ

٧٨. جمال الحو

٧٩. عبد الكريم طنبورة

٨٠. مدحت الهسي

٨١. محمد العجرمي

٨٢. محمود الحو

٨٣. حمادة العطل

٨٤. حمزة حلاوة

٨٥. ايمن محمد حلاوة

٨٦. عزيز العنزي

٨٧. محمد كامل أبو شباب

٨٨. جهاد النجار

٨٩. حسام أبو وردة

٩٠. بسام التوم

٩١. اسماعيل جمعة

٩٢. محمد العجوري

٩٣. عاصف عبيد

٩٤.حسام نعيم

٩٥. محمد شحدة أبو زريق

٩٦. رائد فوزي قاسم

٩٧. احمد منصور أبو عودة

٩٨.معين مصباح الكفارنة

٩٩.خميس جنيد

١٠٠.اسماعيل ثابت

١٠١. ياسر مسعود

١٠٢. توفيق أبو جراد

١٠٣. رامز حمادة

١٠٤. علاء بدوان

١٠٥. محمد عقل

١٠٦. مدحت أبو وردة

١٠٧.رأفت البلبيسي

١٠٨.اصهيب عدنان الأشقر

١٠٩. عقل الشيخ خليل

١١٠. عماد الشيخ خليل

١١١. يوسف حمد

١١٢. شكري أبو الحصين ابن امين سر إقليم شمال غزة

١١٣. عدنان معين الكفارنة

١١٤ . خميس جنيد

١١٥.محمد شوقي حويحي

١١٦. ضياء جبر

١١٧.مصطفى الشناط

١١٨.محمود أبو الكاس

١١٩. وليد صبيح

أسماء المعتقلين من أبناء وكوادر حركة فتح في اقليم خانيونس غزة وهم ..1

١٢٠ محمد الجبور

١٢١ ماجد عابدين

١٢٢ وائل تمراز

١٢٣ سجل هدول كمان

١٢٤ محمد حسين عبيد " البحري"

١٢٥ اسحاق مخيمر

مجمل استدعاءات الوسطى حتى الآن :

١٢٦ _ محمد أبوظاهر

١٢٧ _ محمد أبوهولي

١٢٨ _ جبريل بركة

١٢٩ _ عبد الحميد المصدر

١٣٠ _ تامر أبومشايخ

١٣١ _ صابر الحاطي

١٣٢ _ غالب أصلان

١٣٣ _ رامز أبومنديل

١٣٤ _ محمد وشاح

١٣٥ _ مصطفى أبو حجير

١٣٦ _ موسى فايد

١٣٧ _ عماد ميط

١٣٨ _ اسماعيل النمروطي

١٣٩ _ ياسر وشاح

١٤٠ _ علاء دلدوم

١٤١ _ هاني أبو ناصر

١٤٢ _ سلمي عبيد

١٤٣ _ سلمان عبيد

١٤٤ _ اياد كلاب

١٤٥ _ سعيد الصفطاوي

١٤٦ _ فايز محارب

١٤٧ _ وليد اللولو ( أبو العز )

١٤٨ _ اياد البحيصي

١٤٩ _ أحمد ابو جراد

١٥٠ _ ابو ثائر الباز

١٥١ _ محمد أبو مغصيب

١٥٢ _ محمد أبو زريق

١٥٣ _ عزالدين أبو الجديان

١٥٤ _ عماد أبو ناصر

١٥٥ _ علي صيدم

١٥٦ _ عبد فايق الجعيدي