للمرة الثانية خلال يوم.. الشرطة تحبط تهريب 60 قطعة ذهبية اثرية وفخارة في أريحا

أريحا- وطن: احبطت الشرطة في محافظة اريحا والاغوار، اليوم الاحد، عملية تهريب 60 قطعة اثرية ذهبية بالإضافة الى فخارة واحدة ثمينة وقيمة في مدينة اريحا كانت بحوزة 3 مهربين للأثار .

وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات "ان فرع شرطة السياحة والاثار في اريحا وبالشراكة مع فرع شرطة السياحة والاثار في جنين تمكن من ضبط القطع الاثرية الذهبية بعد عملية متابعة حثيثة للمشتبه بهم واجراء التفتيش القانوني ، حيث تم تنظيم محضر ضبط رسمي و توقيف المشتبه بهم".

واضاف ارزيقات "ان المشتبه بهم احيلوا لجهات الاختصاص مع المضبوطات لاستكمال الاجراءات القانونية حسب الاصول".

وبيّن ان عملية الضبط هذه هي الثانية في اريحا خلال ال 24 ساعة الماضية وتاتي في اطار متابعة عملية تهريب الاثار والتي تشكل ارث حضاري وموروث تاريخي وثقافي له اهمية كبرى ويجب الحفاظ عليه.