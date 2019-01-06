الاحتلال يزعم: انفجار طائرة صغيرة أطلقت من غزة في "سدوت نيغيف"

القدس- وطن: زعمت مصادر عسكرية إسرائيلية، اليوم الأحد، إن طائرة صغيرة محمولة بعدد كبير من البالونات انفجرت خلال محاولة خبراء المتفجرات تفكيها داخل الأراضي المحتلة شمال قطاع غزة، دون إصابات.

وذكر مراسل القناة الثانية العبرية في الجنوب "تامير ستايمان" أن الطائرة انفجرت خلال محاولة تفكيكها بواسطة روبوت آلي، مشيرًا إلى أن جيش الاحتلال يُحقق في ظروف الحادث.

وفي السياق، دعا رئيس تجمع مستوطنات "سدوت نيغيف" "تامير عيدان"، والذي سقطت الطائرة في منطقته، جيش الاحتلال للرد على الحدث، معرباً عن عدم قناعته بجدوى عقد التسويات مع حركة حماس.

وذكر "عيدان" أن حماس تستغل الهدوء للتسلح من جديد.

وكانت تقارير عسكرية ذكرت أن جيش الاحتلال عثر ظهر اليوم، على طائرة صغيرة محمولة بواسطة مجموعة كبيرة من البالونات سقطت بمنطقة زراعية إلى الشمال من القطاع.

ووفق صور نشرتها وسائل إعلام عبرية فإن الطائرة الصغيرة كُتب عليها "كلية العماد للهندسة والبرمجيات".