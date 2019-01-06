طائرات الاحتلال تقصف موقعين للمقاومة شرق غزة

غزة- وطن: قصفت طائرات الاحتلال المروحية، مرصدين للمقاومة شرق خان يونس وشرق مدينة غزة، دون وقوع إصابات.

وأفادت مصادر محلية بقيام طائرات الاحتلال المروحية قصف مرصدين للمقاومة بصاروخين قرب "بركة أبو دقة" بين بلدتي خزاعة والفخاري شرق المحافظة، وآخر قرب موقع ملكة شرق حي الزيتون بمدينة غزة.

ولفتت إلى انتشار كبير لآليات الاحتلال داخل الحدود الشرقية لخان يونس، بالتزامن مع تحليق مكثف ومنخفض لطائرات الاحتلال المروحية.

وزعم جيش الاحتلال الى أن القصف رداً على اطلاق عبوة ناسفة تم وصلها لبالونات وإطلاقها من خلال قطعة طائرة صغيرة، من قطاع غزة تجاه مستوطنات غلاف غزة.