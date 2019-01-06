السلطة تقرر سحب موظفيها العاملين على معبر رفح ابتداء من صباح الغد

رام الله- وطن: قررت السلطة الفلسطينية سحب كافة موظفيها العاملين على معبر رفح ابتداء من صباح الغد.

وأوضح بيان لهيئة الشؤون المدنية أن قرار "سحب الموظفين على معبر رفح جاء بعد الاستدعاءات والاعتقالات وإعاقة حركة حماس عملهم هناك".

وذكر البيان "امام اصرار حماس على تكريس الانقسام وآخرها ما طال الطواقم من استدعاءات واعتقالات والتنكيل بموظفينا وبعد وصولنا لقناعة بعدم جدوى وجودهم هناك وإعاقة حركة حماس لعملهم ومهامهم، قررنا سحب كافة موظفي السلطة الوطنية الفلسطينية العاملين على معبر رفح ابتداءً من صباح الغد".